Hver anden VUC Syd-lærer mangler kompetencer til at undervise

VUC Syd med hovedsæde i Haderslev har en genopretningsplan på vej, efter at en gennemgang har afdækket, at næsten hver anden underviser på HF ikke har tilstrækkelige kompetencer. Arkivfoto: Søren Gylling

20 lærere på VUC Syd mangler faglige kompetencer og pædagogikum, mens 36 ikke har pædagogikum for at opnå fuld undervisningskompetence. Det fremgår af et svar, avisen har fået aktindsigt i. VUC har genopretningsplan på vej.

Respons: Næsten halvdelen af underviserne på VUC Syd har ikke de fulde kompetencer til at undervise på HF-linjen. Hver sjette har hverken de faglige kompetencer eller pædagogikum. 20 lærere mangler faglige kompetencer og pædagogikum, mens 36 ikke har pædagogikum for at opnå fuld undervisningskompetence. 64 lærere, hvilket svarer til lidt over halvdelen af staben, har fuld undervisningskompetence. Det fremgår af uddannelsesinstitutionens eget svar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i. I sit svar har VUC afdækket de "individuelle undervisningskompetencer" for dets 120 lærere, der underviser på HF. Svaret kommer, efter at STUK i en undersøgelse tidligere på året blandt mange kritikpunkter klandrede VUC for flere væsentlige mangler i forhold de faglige og pædagogiske kompetencer. Mange HF-lærere havde således ikke den lovpligtige et-årige pædagogikum-uddannelse, der blandt andet skal give nyansatte lærere de nødvendige kvalifikationer til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. "Institutionen har herved i alvorlig grad ikke overholdt disse vigtige bestemmelser, som har til formål at sikre, at den undervisning, som institutionen er godkendt til og har ansvaret for, kan og faktisk gives i overensstemmelse med de krav til undervisningens kvalitet, faglighed og pædagogik," stod der i tilsynsrapporten.

Sagen kort Sagen om VUC Syd begyndte i juni 2017 med en historie om en dyr studietur til USA for bestyrelsen og den øverste ledelse. To dage senere valgte den daværende direktør, Hans Jørgen Hansen, at fratræde sin stilling.Herpå fulgte en række sager om blandt andet overforbrug.



Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjorde den 31. januar en påtænkt afgørelse efter længere tids undersøgelse af forholdene på VUC Syd.



Ifølge den påtænkte afgørelse havde uddannelsesinstitutionen begået en lang række alvorlige fejl og i flere tilfælde langt fra udvist den sparsommelighed, som man kunne forvente, skrev styrelsen. Blandt andet blev tre medarbejderture til udlandet markant dyrere end tilladt. VUC blev pålagt at betale 1,2 millioner kroner tilbage samt at fyre sin revisor.



Samtidig skulle institutionen redegøre for, hvordan man ville rette op på de manglende kompetencer blandt en række undervisere.



VUC Syd lagde sig fladt ned efter kritikken, og den påtænkte afgørelse er nu blevet til en endelig afgørelse.



Politiet er lige nu i gang med en efterforskning af en række forhold på VUC Syd.



1. maj overtog Asbjørn Nielsen direktørsædet på VUC Syd efter den konstituerede direktør Vinnie Lerche Freudendal.

Ny plan VUC har udarbejdet en genopretningsplan for de nuværende lærere, der mangler kompetencer til at stå for HF-undervisning. Institutionen vil blandt andet øge brugen af ekstern hjælp til at vejlede lærere i deres pædagogikum, så 12 mod i dag 10 lærere årligt kan komme i pædagogikum. STUK gennemgår nu planen. Hvis ikke den kan accepteres, kan det få alvorlige konsekvenser, fremgår det af VUC's svar. De manglende kompetencer samt vanskeligheder med at rekruttere ansatte med fuld undervisningskompetence gør det meget svært for VUC Syd at fortsætte det nuværende aktivitetsniveau, skriver institutionen i sit svar. Det er særligt i fagene matematik, fysik og geografi, der mangler kompetencer. "Når et centralt fag som matematik ikke kan udbydes i det omfang, der er efterspørgsel til, vil det betyde, at nogle kursister vil søge til andre institutioner, hvor de kan få hele fagrækken. Andre vil helt undlade at søge en HF2-uddannelse ved VUC Syd", skriver institutionen. Den forudser et "meget begrænset udbud i et område, hvor behovet for uddannelse er stort" samt afskedigelse af lærere.