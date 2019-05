Hvad fylder mere end skattespørgsmålet i valgkampen?

Klima

Klima er et af de store emner i valgkampen, og de fleste partier har klima og bæredygtighed på den politiske dagsorden.

Ifølge Kasper Møller Hansen skyldes en del af opmærksomheden om klimaspørgsmålet, at vi er begyndt at kunne se forandringerne omkring os. Det er altså blevet tydeligere for de fleste, at der er ved at ske ændringer.

- Også klimastrejker og unge, der demonstrerer, har været med til at skabe opmærksomhed om klimaet. Alle vil have klima på dagsordenen nu, siger han.

Et eksempel på klimastrejke kunne ses den 24. maj, hvor der var arrangeret en international klimastrejke. I Danmark udmøntede den sig i 26 demonstrationer på tværs af 24 byer. I Syd- og Sønderjylland fandt klimastrejken sted i Esbjerg, Kolding, Ribe og Sønderborg.