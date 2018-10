Husene i Syd- og Sønderjylland er blevet mere værd: I Esbjerg falder prisen

Bolig: Husene i Syd- og Sønderjylland er samlet set blevet mere værd i løbet af det seneste år. Det viser tal fra Boligsiden.dk.

I en pressemeddelelse skriver siden, at tal fra dens eget markedsindeks viser, at værdien på et hus på 140 kvadratmeter i Sydjylland er steget med 29.892 kroner. På landsplan er lignende huse 83.660 kroner mere værd. Boligsiden.dk er kommet frem til tallene ved at sammenligne prisen på solgte huse i september 2017 med prisen på solgte huse i september 2018.

Det er godt for boligmarkedet, at husene bliver mere værd, fortæller Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk. Det kan betyde, at flere vil flytte længere væk fra byerne.

- Når priserne stiger i et stabilt tempo, føles det mere trygt at købe bolig, fordi det virker mindre risikofyldt. Det gælder særligt i områder, hvor handelsaktiviteten ikke er så høj. Det betyder med andre ord, at køberne i højere grad er villige til at flytte længere væk fra byerne. Den cirkulation er ikke kun god for livet i yderområderne, men også for kvaliteten af landets huse, idet en handel ofte medfører, at en bolig får et løft i form af renovering, siger hun i pressemeddelelsen.

- Derudover giver en værdistigning en friværdi, som kan omsættes til udbygning, anden form for opgradering af boligen eller måske endda et sommerhuskøb. Og for nogle kan det medføre en øget lyst til at sælge, hvilket bringer dem videre i en ny bolig. På den måde er prisstigninger i moderat form en god motor for markedet, siger hun.