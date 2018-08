Huse revner i tørken: Nu går minister ind i sagen

Eva Kjer Hansen (V) vil undersøge, hvilke muligheder der er for at hjælpe husejere, som oplever skader som følge af tørken. Det sker, efter et sydjysk par har fået omfattende skader på grund af det varme sommervejr. Socialdemokratiet kalder også på politisk handling.

Politik: Det bør undersøges, om der er hjælp at hente for de husejere, som har fået deres huse ødelagt af det ekstreme sommervejr. Det mener minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri Eva Kjer Hansen (V), der nu vil tage de første skridt til at undersøge, hvordan husejere ikke risikerer at stå med kæmperegninger på grund af det varme sommervejr. I løbet af sommeren har flere husejere oplevet, at huse er revnet på grund af det varme vejr uden at kunne få hjælp af forsikringen.

- Da årsagerne ikke sker pludseligt, er det ikke dækket af forsikringen. Årsagen her er ikke specielt pludselig, men har stået på i lang tid. Derfor er der ikke nogen dækning, siger konsulent i brancheorganisationen Forsikring & Pension Ole Vidstrup.

Men det bør der måske laves om på, mener Eva Kjer Hansen.

- Jeg mener, vi skal have undersøgt hvilke muligheder, der er for familier for at gardere sig i den her situation, siger hun.