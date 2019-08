Ægteskabet har ikke altid været guld og grønne skove. Men én ting er sikkert: Har Mona og Laue haft et skænderi, er de altid blevet gode venner igen, inden de er gået i seng. Det er et af deres vigtigste råd, de kan give, hvis man vil lykkes med et langt ægteskab. Foto: Hans Chr. Gabelgaard