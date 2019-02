En hjemmeside med gode råd og fakta om handel på nettet skal hjælpe danskerne til at undgå at købe stjålne varer. Hjemmesiden er en del af en kampagne, som Syd- og Sønderjyllands Politi og kredsens otte kommuner står bag.

- Skal vi have skovlen under indbrudstyvene, skal folk stoppe med at købe hælervarer. Kampagnen her er altså et initiativ i kampen mod indbrud, og her kan hr. og fru Danmark hjælpe os, hvis de vil læse de retningslinjer, vi har skrevet på hjemmesiden, siger han.

De seneste tal viser, at der i 2014 blev handlet med hælervarer for tre milliarder i Danmark.

Kampagnen, der primært består af hjemmesiden stop-e-hæleri.dk, er lavet i et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de otte kommuner i kredsen. Formålet er at oplyse borgerne, så det bliver sværere for indbrudstyve at omsætte tyvekoster som for eksempel børnetøj, smykker og designermøbler.

Hæleri: Er du også glad for at handle brugte varer på nettet, har du måske - helt ubevidst - gjort dig skyldig i e-hæleri. Det sker nemlig ofte, at uvidende danskere køber stjålne varer på nettet, men det vil en ny syd- og sønderjysk kampagne nu sætte en stopper for.

Man bliver hæler

På hjemmesiden kan man læse om e-hæleri, lovgivningen omkring hæleri og samtidig finde en lang række gode råd til at handle på nettet, så man undgår at blive e-hæler.

For det er ikke bare ulovligt at sælge stjålne varer. Som køber gør du dig også skyldig i hæleri. Men det kan være svært at gebærde sig i junglen af gode tilbud på nettet, hvor sælgere kan gemme sig bag fiktive identiteter. Derfor håber Christian Østergård, at kampagnen vil hjælpe den almindelige dansker, der ikke ønsker at bidrage til hæleriet.

- Det kan godt ske, at der er et godt tilbud. Men hvis sælgeren ikke kan dokumentere tingene, så kan jeg ikke se, at det er dét værd. Man bliver hæler og bestiller næste indbrud. Det er den tankegang, borgerne skal have, siger han og understreger, at kampagnen ikke handler om at handle mindre brugt:

- Det er rigtig sundt at købe brugt, også for samfundet, men ikke hvis det er stjålne varer. Det her er et wake-up call til befolkningen: I kan være med til at gøre en afgørende forskel.