Hop op af vandet - det kan være livsfarligt: DMI varsler torden i eftermiddag

Det varme sommervejr giver risiko for torden i de kommende dage - ja faktisk allerede i eftermiddag, og det gør badeturen farlig. Bliv derfor hjemme fra stranden, og hvis du allerede er i vandet, så skynd dig op, lyder det fra livredderne.

DMI har lørdag morgen opgraderet deres varsel om "Risiko for voldsomt vejr" til kategorien "Farlig vejr". Varslet bruger de, fordi der er skybrud, torden og kraftige vindstød på vej i eftermiddag. Lige nu ser vejret ellers tørt og solrigt ud, men omkring middagstid forventer DMI, at der over Syd- og Sønderjyllands bliver mere skyet, og at der vil komme byger fra sydvest. Bygerne kan være kraftige, og det er med dem, at metrologerne forventer, at der kommer torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil dog fortsat være sommerlig på mellem 28 og 32 grader, selvom man i nat regner med, at den falder til mellem 15 og 20 grader. Til den tid regner DMI også med, at regn- og tordenbygerne er passeret.

Gode råd i tordenvejr Badning frarådes. Der er ikke større risiko ved at være i vandet end på stranden, men bliver du slået bevidstløs af lynet, vil du drukne i vandet.

Undgå sejlads i både med master, da der er forholdsvis stor risiko for lynnedslag i masten.

Hold afstand til elektrisk ledende genstande som hegn og rørføringer.

Undgå unødig brug af mobiltelefoner, radio og kommunikationsradioer.

Undgå tårne, åbent terræn og strande. Søg i stedet indenfor og luk døre og vinduer.

Sæt ikke telt op ved master, skovbryn eller ved siden af enkeltstående træer. Der er relativt sikkert i tæt skov.



Kilde: Respektforvand.dk I Danmark dræbes der i gennemsnit to mennesker om året på grund af lyn, og et ukendt antal kvæstes. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig, hvis der er tordenvejr og lynnedslag i området, hvor du bader eller dyrker vandsport.

Hop op af vandet Med temperaturer på mellem 28 og 32 grader kan det måske være fristende at kaste sig ud i bølgen den blå på trods af tordenvejret. Men det skal du lade være med, anbefaler Trygfonden Kystlivredning. Tordenvejr og badeture er nemlig en farlig kombination, fortæller Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning i en pressemeddelelse: - Man bør ikke bade i tordenvejr. Det er ikke fordi, at der er større risiko for, at lynet slår ned i vand end andre steder. Men hvis det sker, så gør salte og mineraler vandet strømledende. Det betyder, at et kraftigt lyn kan slå en person ihjel, selvom om det slår ned 100 meter væk. Man bør derfor skynde sig op af vandet, også hvis tordenvejret er et stykke væk fra stedet, hvor man bader.