Homoseksuelle: Det gør ikke ondt at donere blod, det gør ondt ikke at have lov til det

Pierre Armani Tranekjer (t.v.), formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i Haderslev, og Jonas Haase, medlem af byrådet for Socialdemokratiet i Aabenraa, har stillet et borgerforslag om, at homoseksuelle skal kunne donere blod. Foto: Jacob Schultz

I dag er det ikke lovligt for homoseksuelle mænd at donere blod i Danmark. Det kan et borgerforslag være med til at ændre på. Jonas Haase og Pierre Armani Tranekjer er blandt dem, der har stillet forslaget, der skal give homoseksuelle ret til at kunne donere blod på lige fod med alle andre.

Borgerforslag: Skal homoseksuelle kunne donere blod? Står det til lovgivningen i dag, er det ikke muligt, men spørger man Pierre Armani Tranekjer og Jonas Haase, burde det være lovligt. De er begge homoseksuelle og mener, at deres blod er lige så godt som alle andres. Derfor har de nu stillet borgerforslaget om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod. Et forslag, der, hvis det når 50.000 støtter, skal tages op i Folketinget. - Sagen betyder meget for os. Som land og mennesker er vi blevet frie og ligestillede, men når det kommer til det her emne i lovgivningen, er vi det ikke, siger Pierre Armani Tranekjer, der til dagligt er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i Haderslev, og som længe har kæmpet for at få samme rettigheder, som heteroseksuelle på området. - Det gør ikke ondt at donere blod, men det gør ondt ikke at have lov til det. Det handler om, at kunne hjælpe andre mennesker, siger Jonas Haase, der sidder i byrådet for Socialdemokratiet i Aabenraa. Forslaget har været oppe i knap to uger nu og er kommet op på 195 støtter. Selvom der er lang vej igen til de nødvendige støtter, er begge forslagsstillere optimistiske. - Jeg tror på, at vi nok skal nå det. Det her er kun starten, og jeg synes, at det er et godt resultat taget i betragtningen af, at vi kun har været i gang i så kort tid, siger Pierre Armani Tranekjer.

Karantæneregler for bloddonorer Kilde: www.bloddonor.dk Nye donorer skal være mellem 17 og 60 år, og kan normalt give blod indtil de er 67 år. Sex mellem mænd: Samleje eller anden seksuel kontakt mellem mænd medfører permanent udelukkelse.AIDS/HIV: Permanent udelukkelse. Har man været udsat for mulig smitte, medfører det 4 måneders karantæne.

Ingen saglig begrundelse Debatten har flere gange været oppe at vende, men trods politisk flertal og bedre tests og behandlingsmetoder mod blodsygdomme som HIV har Styrelsen for Patientsikkerhed hidtil ikke vurderet, at det har været forsvarligt, at homoseksuelle skulle kunne donere blod. Ifølge styrelsen fordi risikoen for at sprede sygdomme som HIV-infektion og leverbetændelse via doneret blod har været for stor. Det har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at opretholde et livslang karantæne for mænd, der har været sammen med mænd. Det forstår de to forslagsstillere ikke. - Smitten med HIV og AIDS var særligt et problem, man havde med epidemien i 80'erne. I dag har man fået langt bedre behandlingsmetoder, og alt blod bliver screenet, før det bliver brugt, for at være sikker på, at det er rent. Jeg mener derfor, at lovgivningen er forældet. Jeg kan se argumentet for bekymringerne med smittefare dengang, men vi er kommet så meget længere med hensyn til det her emne, bare ikke med det juridiske, forklarer Pierre Armani Tranekjer.