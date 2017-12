Homoseksuel og bloddonor: Lovgivningen sidder fast i et andet årti

I halvandet år har den nu 21-årige Kurt Rudolph Vandborg doneret sit blod mod loven. Han er homoseksuel, og bliver dermed sat i livsvarig karantæne som bloddonor. Han mener, at loven er et levn fra en anden tid.

Homoseksuel: Kurt Rudolph Vandborg fra Esbjerg er uddannet social- og sundhedshjælper og elsker sit job. Han er på mange måder præcis ligesom andre 21-årige unge mænd, men det mener lovgivningen ikke.

Kurt er nemlig homoseksuel, og det betyder, at han ikke må donere sit blod til folk, som har behov for det. En lov som den dengang 17-årige Kurt valgte at se stort på igennem halvandet år.

- På det tidspunkt boede og arbejdede jeg i Randers. Alle mine venner, som jeg boede sammen med, måtte blive tappet, så jeg sad der som teenager og følte mig utroligt uretfærdigt behandlet. Jeg gjorde det som en form for oprør over, at jeg ikke måtte hjælpe og donere noget til samfundet, siger han.

Men det var ikke uden frygt og skam, at den dengang 17-årige homoseksuelle unge mand stod på hospitalet og svarede nej til, at han havde haft sex med en mand.

- Pludseligt blev det gjort til noget skamfuldt at være homoseksuel. Det var ikke særligt rart, da jeg skulle svare på det første gang. Det er jo ulovligt, men jeg havde og har en stærk tro på, at lovgivningen er forkert, siger han.

Siden er Kurt Rudolph Vandborg flyttet tilbage til Esbjerg, og ungdommens oprørskhed er stilnet af. Det er nu cirka to år siden, han sidst lå på briksen med et marcipanbrød, en nål i armen og donerede sit blod.

Men det bliver nok ikke sidste gang.

- Jeg kunne sagtens finde på at gøre det igen, understreger den 21-årige vestjyde.