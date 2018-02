Hold øje med firmabilen: Flere varebiler i landsdelen udsættes for tyveri

Syd- og Sønderjyllands Politi har igangsat en kampagne i byggebranchen for at nedbringe antallet af tyverier fra varebiler. Politiet opfordrer i den forbindelse alle købere af brugt værktøj til at være opmærksomme, så man ikke ender som hæler.

- Efterforskning af indbruddene gør det ikke alene, men hvis vi i samarbejde med branchen kan gøre det mere bøvlet at være tyv, så er vi nået et godt stykke og er med til at ødelægge det første led i de kriminelles fødekæde, nemlig adgang til tyvekosterne, siger specialkonsulent for det forebyggende arbejde i Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård.

Det har fået politikredsen til at igangsætte en kampagne, hvor den har kontaktet byggemarkeder og tømrerhandler i landsdelen for at give dem gode råd til, hvordan de kan sikre sig mod tyverier fra deres varebiler. Det er nemlig oftest håndværkerbiler med værktøj, tyvene går efter.

Stop hæleri

Hos erhvervsorganisationen Dansk Byggeri kan man godt genkende, at tyverierne er et stigende problem.

- Vi oplyser jævnligt vores medlemmer om det og giver gode råd blandt andet i vores nyhedsbrev, der sendes ud hver uge, skriver kommunikationskonsulent Karin Skolnik i en mail til JydskeVestkysten.

Det er dog ikke kun virksomhederne, der kan gøre mere for at ruste sig mod tyverierne - også danskerne kan hjælpe med at stoppe tendensen, siger Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det, der er problemet med det hele, er, at hr. og fru Danmark er villige til at købe det her. Vi er optagede af at få danskerne til at stoppe med at købe hælervarer, siger Christian Østergård og henviser til hjemmesiden stop-e-hæleri.dk, der er lavet i et samarbejde mellem politiet og Esbjerg Kommune.

Hjemmesiden råder danskerne til at bruge tjenesten MobilePay, for så kan sælgeren spores, og når der handles online, er det en god idé at kigge efter sælgerens NemID, for så kender salgsplatformen vedkommendes identitet. Samtidigt bør man hente varen hjemme hos sælgeren og ikke på en parkeringsplads, ligesom man altid bør spørge om en kvittering på varen.