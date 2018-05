Høsten er katastrofal for dyreunger: 20.000 rådyrlam dør hvert år

Lige nu er det højsæson for græsslåning, hvor landmænd høster græs fra marker og enge, som de bruger til kvægfoder. Det ender katastrofalt for mange dyreunger, for hvert år dør der op mod 20.000 rådyrlam under landbrugsmaskinerne.

Det er svært at sige præcist, hvor mange dyr der hvert går til under maskinerne. Men et projekt under Danmarks Jægerforbund fra 2017, der er støttet af Miljøstyrelsen, viser, at op mod 20.000 rådyrlam hvert år bliver påkørt, lemlæstet eller dræbt under høstarbejde i Danmark. For at sætte det i relief udgør det i omegnen af 18 procent af det råvildt, som årligt nedlægges af jægere i Danmark.

Dyreunger: Mens høsten for mennesker er en fest, hvor landmændenes hårde arbejde endelig bærer frugt, kan det for dyrene være et sandt mareridt. Hvert år bliver tusindvis af dyreunger som eksempelvis rådyrlam, harekillinger og fugleæg nemlig dræbt under mejetærskere og skårlæggere.

Kan ikke flygte

Lige nu er det højsæson for græsslåning, hvor landmænd skårlægger og høster græs på marker og enge, som de senere bruger til dyrefoder. Samtidig er det i maj og juni, at allerflest rådyrlam er mellem nul og 14 dage gamle, og den kombination er livsfarlig for dyrene.

Rådyr er et byttedyr, som er designet til at flygte ved enhver fare. Men et lille lam på under 14 dage er ikke stærk nok til flugt, hvorfor den voksne rå parkerer lammet og beordrer det til at blive liggende uanset hvad, der sker, mens hun selv går ud og finder føde. Samme adfærd gælder for harer. Det fortæller Carsten Riis Olesen, vildtbiolog og forsker hos Danmarks Jægerforbund.

- På den måde er de svære at finde for ræven. Omvendt flytter de sig heller ikke ud af flækken, uanset hvor stor en maskine, der er på vej henover dem, siger han og advarer samtidig mod at tage at rådyrlam med hjem, hvis man finder det liggende alene.

- Det er en udbredt misforståelse, at lammet er forladt. Det er det ikke, så man skal ikke tage det op eller røre ved det, men blot lade det ligge. Moderen er i nærheden og kommer tilbage med jævne mellemrum.

Carsten Riis Olesen fortæller, at risikoen for at få en dyreunge i maskinen er størst, når markarbejdet foregår på enge tæt ved skov og sø, hvor der er fugtigt, men ikke alt for vådt. Det er således ikke ved høst af korn og frø i juli, at dyreungerne er i livsfare, men primært ved høst af græs, hø og grønkorn i foråret og den tidlige sommer.