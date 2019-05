- Der var to af alting - to bagere to slagtere og to skomagere. Der var dog kun én urmager. Det var neutral grund. Men trods de gamle skel den gang, var der ingen modvilje mod de andre. Nu er de gamle skel mindskede, og kun friskolen er tilbage, fortalte Kristian Jensen.

Kristian Jensen talte blandt andet om det delte samfund, sådan som det var engang, og sådan som det er i dag. Her spiller højskolerne stadig en vigtig rolle. Engang var der i en by som Rødding også et delt samfund.

Højskolens samfundsrolle

Han mindede os samtidig om, at det samarbejde, vi evner at have med hinanden i Danmark - for eksempel Den danske Model - det danske arbejdsmarkeds organisering med frivillige aftaler, er mange andre lande i Europa dybt imponerede over.

- Den frihed, som højskolerne har været med til at give Danmark, skal vi være glade for. Almuen har fået viden, vi er blevet et folk og vi er blevet veluddannet. Men er vi blevet vel dannet, spurgte Christian Jensen og gjorde opmærksom på, at den, man er mest uenig med, skal man tale pænest til.

Kristian Jensen slog i sin tale også til lyd for, at vi har brug for at genopfriske højskolens samfundsrolle.

- Vi har brug for at kunne tale sammen også på tværs. En højskole er et sted, som udfordrer, flytter og udformer. Og eleverne er selv med til at skabe højskolen. Målet for højskolen er at stille sine elever tre opgaver. Ét: Hvem er jeg? To: Hvem vil jeg gerne være? Tre: Hvordan får jeg værktøjerne til at komme til mit mål - der hvor jeg gerne vil være? Vi skal ikke være tilskuere til samfundet. Vi skal være deltagere, og vi skal væk fra at tænke på "et jeg" og frem til at tænke, hvem er vi? Højskolerne skaber hele mennesker - mennesker, man kan bygge et samfund på.