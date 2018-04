Højsæson for cykeltyverier: Sådan snyder du tyven

3 Parkér med omtanke

Skoler, tog- og busstationer er særligt udsatte steder med mange cykeltyverier. Et trick kan være at bruge en ældre cykel til disse steder, som ikke frister for meget. Undgå også at lade den stå natten over.

Brug cykelkældre, aflåste gårde og opstillede cykelskure, og husk fortsat at låse cyklen med en godkendt lås.