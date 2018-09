Hjemmeværnsfolk siger op ved grænsen: 27 fratrædelser på et år

Ud af de 88 hjemmeværnsfolk, der er ansat til hjælpe politiet med at bevogte den dansk-tyske grænse i Sønderjylland, er 27 fratrådt deres stillinger på et år. Oberst i Hjemmeværnet Flemming Agerskov ser opsigelserne som et sundhedstegn og fortæller, at stillingerne er genbesat.

- Jeg ser det ikke som et alarmpunkt, men som et sundhedstegn. Nogle har prøvet kræfter med det i nogle måneder, og så vil de gerne videre. Så er der en anden, der får chancen, siger han.

Ifølge oberst i Hjemmeværnet Flemming Agerskov, der er chef for landsdelsregion vest, er det naturligt, at der er stor udskiftning.

Ud af de 88 hjemmeværnsfolk, der er ansat til at aflaste politiet ved grænsen, er 27 således fratrådt deres stillinger i perioden 1. juli 2017 til 13. juli 2018. Ud af dem har 25 sagt op, mens to er blevet afskediget.

Men der er jo tale om 25 opsigelser. Må man ikke gå ud fra, at det er folk, I har brug for?

Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke alarmerende. Det skal ses i sammenhæng med, at der er sket et fald i antallet af folk, der er brug for, siger han.

27 fratrædelser ud af 88 svarer næsten til en tredjedel på blot et år. Det ville skabe udfordringer på de fleste arbejdspladser. Er det ikke tilfældet her?

Han har til gengæld flere bud på, hvorfor folk siger op. Først og fremmest arbejder hjemmeværnsfolkene ved grænsen i syv dage, hvorefter de har syv dage fri. Det får nogle nok af i længden blandt andet af hensyn til deres familier. Dernæst forklarer han, at nogle funktioner er blevet skåret fra, fordi arbejdet ved grænsen med tiden bliver mere effektivt, og der derfor er brug for færre hænder. Sidst peger han på, at nogle hjemmeværnsfolk undervejs i deres ansættelse ved grænsen får tilbudt en uddannelsesplads eller et andet job.

Nye folk på spring

Flemming Agerskov medgiver, at en del af forklaringen på opsigelserne er, at kontrolarbejdet hurtigt bliver rutinepræget, og derfor ikke lever op til den forventning, som nogle måske har, når de begynder. Men ifølge ham er det ikke et problem at tiltrække nye folk til grænsen, selvom grænsekontrollen har forladt avisforsiderne.

For at kunne arbejde ved grænsen, skal hjemmeværnsfolkene igennem et kursus af en uges varighed, hvor de blandt andet lærer at kontrollere pas og papirer og gennemskue falsknerier. Dem bliver der cirka holdt to til tre af om året, så der hele tiden er folk, der kan springe til, når en stilling bliver ledig ved grænsen.

- Lige nu har jeg 15 mand, der står og tripper for at få en kontrakt, og det har ikke på noget tidspunkt været en udfordring at få en stilling dækket ind, siger Flemming Agerskov.