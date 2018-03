Hjemløse Michael mistede det meste, da barnevognen brændte: - Det var jo mit hjem

- Jeg har et par ting hist og her, men jeg har aldrig prøvet at miste det hele før, fortæller Michael Skovby, der har været hjemløs i 11 år. Foto: Lotte Kragelund

De fleste tænker på et hjem som et hus med fire vægge og et tag. For Michael Skovby var hans barnevogn hjem. Et sted, hvor han havde de fleste af sine ejendele - indtil vognen brændte, og det meste blev til aske.

Tab: Hvad er det første, du ville gøre, hvis dit hjem var brændt ned? Nok ikke det samme som 33-årige Michael Skovby gjorde, da hans hjem - en barnevogn med langt de fleste af hans ejendele i - brændte i et skur i Esbjerg. - Jeg stak hænderne i mine bukselommer for at se, hvor mange småpenge jeg havde. Jeg var jo nødt til at gå hen og købe nogle Hus Forbi-blade, som jeg så kan sælge og få nogle penge for, så jeg kan købe nye ting igen, fortæller Michael Skovby, der har været hjemløs i 11 år. Hans barnevogn stod i et træskur for natten, da der gik ild i skuret ved siden af. Ilden bredte sig til flere skure og tog også langt størstedelen af Michael Skovbys ejendele med sig. Den aften overnattede Michael Skovby hos en ven. - Hvis jeg nu havde sovet inde i skuret, var jeg nok vågnet inden, det hele var brændt ned. Jeg kunne måske have reddet noget. Det var jo mit hjem, der brændte, fortæller Michael Skovby og ryster på hovedet, mens han står foran Føtex i Ribe med en bunke Hus Forbi-blade. Der skal nemlig tjenes en pæn sum penge, før Michael Skovby har råd til at købe nye ting. - Jeg mistede jo det meste. Min sovepose, liggeunderlag, telt, tæpper, kogegrej og madgrej. Det kostede omkring 7.500 kroner. Det tager altså lang tid at tjene ind igen, konstaterer Michael Skovby.

Hus Forbi Når hjemløse sælger 'Hus Forbi', har de selv købt bladene for 10 kroner. De sælger så bladene videre for 20 kroner. Overskuddet beholder sælgerne selv.