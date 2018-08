Hjælp til små sydjyske virksomheder kan være på vej

Dansk Byggeri har kritiseret den politiske indsats mod virksomheder med under 10 ansatte. Disse udgør godt 92 procent af alle virksomheder i Syd- og Sønderjylland, og nu vil erhvervsministeren sætte fokus på området.

- Det kræver ikke meget at gøre livet lettere for de helt små virksomheder, og behovet er stort, siger administrerende direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, i en pressemeddelelse.

Ifølge en optælling foretaget af interesseorganisationen har kun fire procent af de seneste ti års erhvervs- og vækstpolitiske initiativer været rettet direkte mod mikrovirksomheder - virksomheder med færre end ti ansatte. Det har skabt administrativt bøvl for firmaerne og manglende vækst i lokalområderne, mener Dansk Byggeri.

Mikrovirksomheder: Sene aftentimer med administrative opgaver på kontoret. Det er ofte virkeligheden for ejere af små virksomheder ifølge Dansk Byggeri. De mener, at politikerne i Folketinget overser de små virksomheder, og nu er erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) klar til at gøre en indsats.

Koster 1,2 milliarder

Nu har Dansk Byggeri samlet 12 forslag, som skal gøre tilværelsen lettere for mikrovirksomhederne. Blandt andet foreslår de, at det offentlige skal overtage en række administrative opgaver.

Disse stjæler ifølge organisationen 16 timers arbejdstid årligt per virksomhed og koster derfor samlet 1,2 milliarder kroner.

Den konservative erhvervsminister Rasmus Jarlov har fortalt avisen Børsen, at de små virksomheder føler sig overset med god grund.

- Det er de store virksomheder, der sætter den erhvervspolitiske dagsorden i Danmark. Der er det vigtigt, at vi også husker, at der er rigtig mange meget små virksomheder, som også er utroligt vigtige for dansk økonomi, siger han til Børsen.

Derfor vil han i efteråret og vinteren fremlægge en række forslag til forenkling af regler, som altså kan komme de mange små virksomheder i Syd- og Sønderjylland og resten af landet til gode.

I maj besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at placere en række erhvervshuse rundt om i landet for at støtte de danske virksomheder. En af disse blev placeret i Haderslev.