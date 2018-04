Hjælp din teenager sikkert igennem eksamen

Det kan være en stressende affære at gå til eksamen, men er man forstående og optimistisk på sit barns vegne, behøver udsigten til det grønne bord ikke skræmme.

Stress. Forårets eksamensperiode nærmer sig, og med den følger koldsved, hjertebanken og søvnløse nætter for mange af landets unge. Tanken om det grønne bord kan tage pippet fra både teenager og forældre, så hvordan tackler man som familie det bedst, når karakterræset står for døren? - Som forældre skal man først og fremmest være forstående over for, at barnet befinder sig i en meget stressfyldt situation, fortæller Synne Andersen, der til dagligt driver Gro Coaching, hvor unge blandt andet kan få hjælp til at håndtere eksamensangsten. Hun har selv en baggrund som folkeskolelærer og kender til det pres, eleverne oplever, mens prøveperioden står på. - Man kan sammenligne det med at være begyndt i et nyt job eller have en vigtig deadline på sit arbejde. Så vil ens partner også give lidt ekstra snor, siger hun.

Sådan får dit barn en god eksamensperiode - Hav forståelse for, at barnet befinder sig i en stresset situation.- Fortæl, hvad der virkede, da man selv læste til eksamen.- Forklar, det ikke er jordens undergang ikke at få topkarakter i alle fag.- Accepter, at barnet ikke kan læse hele tiden og har brug for at se sine venner.- Sørg for, der er "hjernemad" i køleskabet, som for eksempel bær, nødder, grøntsager og mørk chokolade.

Meget selvkritiske Netop presset er for nutidens teenagere markant større end det, forældrene erfarede, da de sled sig igennem skolegangen, vurderer chefpsykolog i Psykiatrifonden Ditte Charles. - Der er nogle tendenser i tiden, som klemmer psyken hos mange unge, og det ser man for eksempel i eksamenssituationer. - De vil gerne være perfekte til det hele og vender det indad, hvis de ikke synes, de har gjort det godt nok. Så slår de sig selv oven i hovedet og bliver meget selvkritiske, siger hun. Det er med andre ord vigtigt, man som forældre forstår de omstændigheder, barnet befinder sig i, men samtidig forsøger at have en positiv tilgang i en ellers presset periode. - Hvis man ved, at barnet er uforudsigeligt og ikke fornuftigt tænkende, men man lader, som om de netop er fornuftige og logiske, så sætter man fokus på de positive sider ved at gå til eksamen, og det giver barnet ro og selvtillid, forklarer Synne Andersen.