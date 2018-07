Historien om Grindstedværket: En ivrig reklamemand og erstatninger for millioner

Kort om forureningen i Grindsted

Grindstedværket blev grundlagt i Grindsted i 1924 og producerede på daværende tidspunkt organiske kemikalier.



Værket blev i 1939 overtaget af virksomheden Danisco, der fokuserede på produktion af blandt andet nervepiller, sovepiller og hovedpinetabletter.



Produktionen af lægemidler førte til en del affaldsstoffer samt spildevand, som blandt andet blev udledt til Grindsted Å og senere til Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet. Her er der deponeret omkring 286.000 kubikmeter spildevand indeholdende omkring 1200 skadelige stoffer, heriblandt kviksølv. Dumpingen af spildevand fortsatte indtil 1973.



I 2011 solgte Danisco værket til amerikanske Dupont.



Der er fire forskellige steder i Grindsted, hvor der er tale om forurening:



Fabriksgrunden, hvor værket ligger. Herfra er der konstateret massiv forurening af det øvre grundvand. Forureningen spredes herfra til Grindsted Å.



Banegravsdepotet, hvor der fra 1934-1962 er deponeret affaldsprodukter i fast form så som kul med et stort indhold af kemikalier og gipsaffald med et stort indhold af kviksølv.



Grindsted gamle losseplads, der i perioden fra 1962-1970 modtog omkring 85.000 tons fast affald fra værket. Forureningen spredes ligeledes herfra til Grindsted Å.



Afløbsgrøften, hvor der er blevet udledt spildevand fra værket med udløb til Grindsted Å. Det har givet anledning til store mængder af forurening blandt andet i form af kviksølv. Siden har sagen ligget stille i en del år, indtil der blev pustet nyt liv i den i starten af 2018.



Det skete, efter forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har kortlagt, præcist hvilket sted en stor del af forureningen siver op i Grindsted Å samt dokumenteret mængden af forureningen, som blandt andet består af over 200 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid årligt.



Dette opslag er skrevet med udgangspunkt i bøgerne "Kemi og købmandsskab" af Jan Cortzen og "Grindsted Products 1924-1988" af Gert Als og Henrik Kruse.