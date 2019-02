Her skal omstridt gasledning ligge

Fakta

Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder de norske gasfelter med det polske gasnet. Baltic Pipe-rørledningen starter i Nordsøen fra Europipe II rørledningen mellem Norge og Tyskland og går tværs over Danmark til Østersøen og videre syd om Bornholm til Polen.



Baltic Pipe forventes at stå færdig i oktober 2022.



Anslået pris: 12-16 mia. kr.



Kapacitet: Op til 10 milliarder kubikmeter gas om året (fire gange Danmarks årlige gasforbrug).



Baggrund for projektet: At skabe forsyningssikkerhed for Polen - uafhængighed af Rusland.



Gevinst for Danmark skulle blive, at den øgede tilgængelige mængde af gas giver lavere priser for forbrugerne.