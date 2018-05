Her går det godt: Syd- og Sønderjylland har det laveste antal tomme butikker i seks år

Portalen er ejet af landets ejendomsmæglere ligesom "søsterportalen" Boligsiden.dk. Aktuelt er lidt over 2.400 lokaler og bygninger inden for detailhandel udbudt via Ejendomstorvet.dk, heraf 396 i Sydjylland. Der er flest ledige lokaler i Haderslev med 68 og Esbjerg med 60. Derefter følger i de 12 undersøgte syd- og sønderjyske kommuner Vejle med 45, Sønderborg med 43 og Aabenraa med 39.

- Da Broen i Esbjerg åbnede for godt et år siden, stod 9,3 procent af butiksarealerne tomme - markant over landsgennemsnittet. Men siden er det gået stærkt fremad: Tomgangen er faldet med 1,8 procentpoint - det er ingen andre landsdele bare i nærheden af. Nu står 7,5 procent af butikkerne tomme ifølge vores tal; det er stadig mere end landsgennemsnittet, men er det laveste tal for Sydjylland siden starten af 2012, fortæller Mette B. Dehn, kommunikationsansvarlig i Ejendomstorvet.dk, i en udsendt meddelelse.

Butikker: Der er nærmest jubel mange steder i det syd- og sønderjyske butiksliv, for de fleste steder er antallet af tomme butikker det laveste i seks år, viser tal fra Ejendomstorvet.dk, landets største portal for erhvervslokaler.

Løft af bymidterne

Andre tal fra Ejendomstorvet.dk viser endnu et sydjysk sundhedstegn: Den gennemsnitlige leje er det seneste år steget med over 7 procent, mens gennemsnittet for hele Danmark er under 2 procent.

- I Trekantområdet kan vi godt genkende billedet. Samfundsøkonomien går bedre, virksomhederne tjener mere, og det smitter af på forbruget. Der er især stor efterspørgsel på cafeer og spisesteder. Her i området bliver udviklingen understøttet af, at der kommer flere boliger i de større byer, fortæller Jon Stefansen, indehaver af Nybolig Erhverv Trekantområdet med afdelinger i Kolding og Vejle.

Også længere sydpå går det godt:

- Flere byer gennemfører et løft af bymidten. Her i Aabenraa har kommunen investeret i nye belægninger, pænere torve og bedre udendørs opholdsmuligheder. Det smitter af, og nogle udlejere er begyndt at forskønne facaderne og hjælper desuden nye lejere i gang, fx via trappeleje. Cafeer og restauranter blomstrer, i Aabenraa har vi fået en ny høreklinik, og et par lokale iværksættere har åbnet modebutik i to byer, siger Wencke Mørck Sørensen, erhvervschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aabenraa, i den udsendte meddelelse.

Trods fremgangen med færre tomme butikker er også Sydjylland ramt af krigen mellem lavpriskæderne. Kiwi er helt forsvundet, mens Fakta og Aldi slanker butiksnettet, og stort set alle kæder leder efter bedre og større lokaler i mange byer. - Alene i Aabenraa har vi en flyttet Rema 1000-butik, en lukket Kiwi og en Fakta, der snart lukker. Det er tre ret store lejemål, som kan blive vanskelige at leje ud, vurderer Wencke Mørck Sørensen.

I 2007, før finanskrisen satte ind, stod blot 2-3 procent af de sydjyske butikker tomme. Tomgangen nåede helt op omkring 10 procent - første gang i slutningen af 2012 og igen fra sommeren 2014 og et år frem.