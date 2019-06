Henrik Dahl langer hårdt ud efter Samuelsen: På linje med Kejser Nero

Liberal Alliance har haft et rigtig dårligt valg. Henrik Dahl, der er kandidat i Sydjyllands Storkreds, beskylder partiformanden for nepotisme.

Beskyldninger: Liberal Alliances kandidat i Sydjylland Storkreds, Henrik Dahl, langer hårdt ud efter partiformand Anders Samuelsen i et interview med DR.

Her beskylder han partilederen for nepotisme ved blandt andet at have udpeget sin egen søster, Mette Bock, som Kultur- og Kirkeminister, men der er også kritik af valget af afgående Ældreminister Thyra Frank.

- Det er jo totalt vanvittigt, for hun har ikke én af de kvaliteter, der skal til for at være minister. Og vi har gået og været til grin i tre år, fordi Thyra var minister, fordi det her nepotistiske princip bare skulle gennemføres, siger Henrik Dahl til DR.

I Sydjyllands Storkreds har Liberal Alliance lige præcis fået et enkelt mandat, mens partiet på landsplan er gået tilbage fra ni til fire mandater. Det betyder blandt andet, at netop formanden, Anders Samuelsen, efter al sandsynlighed ikke har fået en plads i folketinget.

- Vælgerne er jo ikke dumme. Det er jo til grin, at det skal være på den måde. Altså Kejser Nero udnævner sin hest til senator, ikke, det er selvfølgelig lidt mere skørt, men det er jo sådan noget på linje med det, vi snakker om, siger han til DR.

Om Henrik Dahl kommer i Folketinget er endnu uvist. Den sydjyske spidskandidat for partiet er Steen Holm Iversen.

- Det er da en ret bred afvisning af vores politiske linje, og så er det jo en kraftig afvisning af vores politiske ledelse. Som det ser ud nu, er Anders (Samuelsen, red.) ikke blevet genvalgt, og Christina Egelund er ikke blevet genvalgt. Det tyder jo på, at vores politiske ledelse har gjort et eller andet meget forkert, siger Henrik Dahl til DR.