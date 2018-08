Hegn forventes færdigt i 2019: Omdiskuteret vildsvinehegn er nu godkendt

Vildsvinehegnet er nu kommet et stort skridt tættere på at blive til virkelighed, efter Miljøstyrelsen har valgt at give tilladelse til, at det 68 kilometer lange hegn opføres ved den dansk-tyske grænse.

Det omdiskuterede hegn skal holde vildsvin og afrikansk svinepest ude af Danmark og har mødt heftig kritik for ikke at virke i praksis og for blot at være et udtryk for symbolpolitik. Miljøstyrelsen modtog da også 29 høringssvar, hvoraf en stor del var kritiske over for hegnet, men alligevel så styrelsen ingen grund til ikke at give naturstyrelsen tilladelse til at sætte hegnet op.

Høringen har givet anledninger til mindre justeringer, men linjeføringen og udformningen af hegnet er uændret, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det forventes, at arbejdet med at sætte hegnet op, begynder i starten af 2019 og afsluttes samme år. En manglende godkendelse fra Miljøstyrelsen var en af de sidste ting, der potentielt kunne bremse projektet.