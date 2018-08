Hedebølgen hjælper koldingensisk jernkvinde mod ekstremt mål i Namibia

Ekstremløb: Mens de fleste af os sveder blot ved tanken om at dyrke motion i 30 graders varme, jubler den koldingensiske ekstremløber Kristina Schou Madsen over hedebølgen.

Den ekstraordinært varme sommer, der onsdag ser ud til at slå varmerekord med 36,4 grader, har nemlig skabt de perfekte forhold i forberedelserne til efterårets helt store mål: Et 250 kilometer langt ekstremløb gennem Namibias ørken. Her kommer temperaturen til at nå 35 grader i dagtimerne, mens den om natten kan nå under frysepunktet.

- Det passer mig fint, at det er rigtig varmt i Danmark nu. Det giver mig en forsmag på det, der venter i Namibia, hvor temperaturen også ligger mellem 35 og 40 grader, siger Kristina Schou Madsen.

Den danske sommervarme kommer ifølge ekstremløberen for alvor til at gøre en forskel på det mentale plan, når hun til efteråret begiver sig ud i Namibias ubarmhjertige terræn.

- Det betyder, at jeg ved, hvordan min krop reagerer i varmen, og jeg bliver ikke overrasket over kroppens signaler. Jeg har en bedre idé om, hvad min krop kan holde til, og det er en fordel, siger hun og forklarer, at hun i løbet af de seneste par måneder også har haft mulighed for at teste ting af i sin træning, som ikke på samme måde ville have kunnet i køligere vejr.

- Jeg har haft mulighed for at teste forskellige strategier med mit indtag af væske, salt og energi. Mentalt betyder det også meget at vide, at jeg kan fyre et hårdt intervalpas af i 30 grader i Danmark, for varmen virker mere intens her end andre steder. Så kan jeg også klare et etapeløb i Namibia, siger Kristina Schou Madsen.