Havet flyder med affald: Nu vil sønderjyske ildsjæle rydde op

Mængderne af affald i havet er et kæmpe problem, som kræver en ambitiøs løsning. Et nyt iværksætterprojekt i Sønderborg mener at have netop dette.

Sønderborg: Ifølge miljøorganisationen WWF ender 15 tons plastik i verdenshavene hvert minut. En gruppe ildsjæle fra Sønderborg vil nu bekæmpe plastikmængderne og redde verdenshavene. 42-årige Lars Karlsen fra Sønderborg er kaptajn for iværksætterprojektet Global Oceanic Recycling and Science (GORSCI) og vil sammen med sin besætning på to andre haventusiaster sejle kloden rundt og samle affald op. - Idéen startede med, at jeg så nogle billeder fra strande i Asien, hvor der var skyllet en masse plastik op, og jeg har selv oplevet det ved Blåvand. For nyligt så jeg også billeder af en fisk, der havde en hel pakke pålæg i maven, fortæller Lars Karlsen, der til dagligt er skibsfører i Sønderborg. Jakob Strand, seniorforsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, vurderer, at vi bør kigge mod løsninger, da plastikproduktionen har sat kurs mod en firdobling inden 2050. - Vi bør gøre noget nu, for når affaldet først er nedbrudt til mikroplastik, er det stort set umuligt at samle op igen, forklarer Jakob Strand. Yderligere uddyber han, at den langsomme nedbrydning betyder, at affaldet ophober sig i vandet. Lars Karlsen, der har brugt meget af sit liv på havet, finder det ærgerligt, at naturen skal lide af, at mennesker ikke tænker over konsekvenserne ved havaffald. - Det er en sørgelig situation, og det gør ondt på mig. Havet har været årsag til, at jeg har fået så mange oplevelser rundt omkring i verden. Jeg vil være med til at passe og pleje det ocean, som har været en stor del af mig og mit liv, fortæller han.

Værd at vide om plastik i havet 1. I 2050 forventes 12 milliarder tons plastik at ende i naturen.2. Omkring 1000 tons plastik havner hvert år på danske kyster.



3. Der går 150 år før en plastikpose er nedbrudt.



4. Når plastik ender i havet, nedbrydes det over tid i mindre stykker, og sådan skabes mikroplastik (plaststykker mindre end fem millimeter).



5. 100.000 havpattedyr og -skildpadder dør hvert år på grund af plastforurening.



Kilder: WWF.dk, ING.dk & GORSCI

Erfarne vandhunde behøver ikke nye tricks Seniorforsker Jakob Strand er overbevist om, at nye iværksætterprojekter kan være med til at bringe løsninger i havn. - Iværksætterprojekter er med til at sætte fokus på problemet, og på den måde giver det også en bredere bevidsthed om, hvad man kan gøre, men også hvor udfordringerne er ved den her oprydning, forklarer han og tilføjer, at der skal nye ideer på banen for at bekæmpe det vedvarende tab af plastik til havet. Lars Karlsen har dog ikke tænkt sig at udvikle nye dyre teknologier, men i stedet bruge afprøvede teknikker til at effektivisere indsamlingen af affaldet. - Vi vil sende lydbølger igennem vandet, som skræmmer fiskene væk fra det affald, vi samler op i nettet. På denne måde håber vi ikke at samle fisk op i processen, forklarer Lars Karlsen.

Vi skal tænke over, hvad vi bruger havet til Hvorvidt Lars Karlsens plan for affaldsoprydningen i havet vil virke, er et spørgsmål om skala. - Hvis man fokuserer på et geografisk afgrænset nærmiljø såsom et havneområde eller søer, vil jeg mene, at mindre projekter kan vise sig at være effektive, vurderer Jakob Strand. Lars Karlsen har høje ambitioner med projektet, men de første destinationer er ikke langt væk. - Vi vil først og fremmest samle affald op fra havene i vores nærområde, men min drøm er, at vi får gjort projektet så stort, at vi kan sejle ud i verden. I løbet af tre til fem år har vi sejlet jorden rundt og har samtidigt spredt budskabet om, at havet ikke er en losseplads, fortæller Lars Karlsen. I øjeblikket er mangel på økonomi den store udfordring for Lars Karlsens projekt. Før han kan lette anker, skal der først skaffes investorer til det omkostelige projekt. Når skattekisten er fundet, kommer der vind i sejlene.