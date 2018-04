Haven i topform uden sprøjtemidler

Kom ukrudt, skadedyr og insekter til livs uden at bruge sprøjtemidler i haven.

København. Ukrudt, svamp og insekter. Mange haveejere døjer med ubudne gæster, som giver døde planter og rådne frugter i løbet af sommeren. Louise Møller er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet, og hun råder til, at man forsøger sig med en række naturlige alternativer, før man begynder at købe kemiske sprøjtemidler.Ifølge Louise Møller er ukrudtsmidler de mest brugte sprøjtemidler i private haver og særligt ved flisebelægninger. Men der findes mange måder at begrænse mængden af ukrudt, siger hun. - Når man anlægger en flisebelægning, kan man lægge en ukrudtsdug under fliserne. Ukrudtsdugen kan forhindre en del ukrudt i at komme op. Der vil dog stadig komme lidt ukrudt i fugerne, fordi frø kommer flyvende og lægger sig der, siger Louise Møller. Man kan også minimere ukrudtet ved at overveje sit valg af belægning. Store fliser giver mindre arbejde end små fliser med mange fuger. Find en kost frem, og fyld fugerne op med sand her i foråret. Er der huller og fordybninger, er det nemlig lettere for ukrudtsfrø at samle sig og få fat. Ifølge Miljøstyrelsens side tænkførdusprøjter.dk kan man sprede træflis på bar jord under buske og træer. Man kan bruge halm eller grov kompost som bunddække i køkkenhaven, når grøntsagerne er omkring 20 centimeter høje.

Gå til modangreb på skadedyr - Bladlus kan oftest skylles væk med en kraftig stråle fra haveslangen.



- Skjoldlus kan skrabes af med hænderne.- Dræbersnegle kan indsamles og overhældes med kogende vand. Kilde: Miljøstyrelsen.

Forebyg svampesygdomme Når det kommer til svampesygdomme, handler det om forebyggelse. Hold øje med havens planter og træer, og hvis noget ser mistænkeligt eller sygt ud, så skal det fjernes. Er det et frugttræ, så fjern alle syge frugter, og klip grene af, hvis de er døde eller angrebet af svamp. - Man skal fjerne den syge del, så man undgår spredning. Syge planter skal ikke på komposten, de skal smides ud, fortæller Louise Møller. Sørg for, at der er god ventilation omkring planterne i haven, så der ikke bliver skabt tætte, fugtige miljøer, hvor svampesygdomme trives.