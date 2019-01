Havarikommission: Træt pilot var tæt på ulykke i Billund Lufthavn

Et passagerfly kom faretruende tæt på jorden kort før landing i Billund Lufthavn, konkluderer en rapport. Det har taget tre år at undersøge, hvad der gik galt, da et fly fra Berlin måtte opgive at lande. Rapporten beskriver blandt andet, at piloten var træt.

Sag: En træt pilot kombineret med mangelfuld planlægning af indflyvning udløste en faretruende situation for 26 passagerer samt besætningen i Billund Lufthavn i december 2015.

Det fremgår af en rapport fra den schweiziske havarikommission, som netop er blevet offentliggjort.

Flyet var fra det nu konkursramte Darwin Airline, der også var kendt som Etihad Regional, og fløj på vegne af Airberlin på ruten mellem Berlin og Billund. Airberlin er også siden hen gået konkurs. Da Darwin Airline havde hjemme i Schweiz, er det de schweiziske luftfartsmyndigheder, der har undersøgt sagen.

Under indflyvning til lufthavnen konstaterede piloterne i sidste øjeblik, at flyet lå alt for lavt. Piloterne forsøgte endnu en gang at lande, men flyet kom for lavt ind og fortsatte med at gå under minimumshøjden, som udløste et varsel, fordi flyet var for tæt på jorden. Piloterne afbrød også denne landing og returnerede til Berlin.

Det fremgår af rapporten, at der under landingsforsøgene var en vindhastighed på ti sekundmeter på tværs af banen og vindstød op til 15 sekundmeter. Sigtbarheden var på under 2000 meter. De vejrmæssige forhold er imidlertid ikke angivet som årsag til, at flyet i to omgange måtte afbryde landingen.