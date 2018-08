Hash i Esbjerg: Politiet efterforsker afsløringer i DR-dokumentar

Syd- og Sønderjyllands politi så med, da DR-dokumentaren "Hash DK - De rige pushere" rullede over skærmen mandag. Nu bliver sagen efterforsket.

- Så skal de ikke købe af alle mulige skumle typer på skumle steder, lyder et af argumenterne fra Simon og Nikolaj, hvis efternavne ikke fremgår af dokumentaren.

De to drenge forklarer, hvorfor de køber hash, hvem de sælger det videre til, og hvordan et liv i med hash fungerer. Men vigtigst af alt fortæller det om en tendens på markedet, hvor der købes større partier hash, der så sælges til venner og bekendte.

"Hash DK - De rige pushere", som dokumentaren hedder skal sætte fokus på hash-rygning i Danmark, og i det første af fire afsnit følger man to unge drenge fra Esbjerg vist på DR1.

Vil ikke være pushere

De to unge esbjergensere skjuler ikke deres aktiviteter, imens DR-journalisterne besøger deres lejlighed. Her er det ellers tydeligt, at der er hele plader med hash, som bliver solgt. Men de ser ikke deres handlinger som kriminelle.

- Går du ned og køber to franske hotdogs, og du kun kan spise den ene, og din kammerat egentlig har lyst til den anden, så er du pludselig pusher, hvis du sælger den, havde det været en ulovlig genstand, argumenterer 22-årige Nikolaj til kameraet.