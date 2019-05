Harvey Keitel 80 år: Filmgangster af Guds nåde

Der er noget ganske usentimentalt og kompromisløst over den amerikanske skuespiller Harvey Keitel.

Han har arbejdet sammen med toneangivende instruktører som Martin Scorsese, Ridley Scott og Quentin Tarantino. Haft stjerneroller og spillet knap så imponerende karakterer på det hvide lærred.

Keitel, som mandag den 13. maj fylder 80 år, voksede op i en jødisk immigrantfamilie i Brooklyn. Han meldte sig som blot 16-årig til flåden og blev udstationeret i Libanon. Da han kom hjem, ernærede han sig som skosælger, retsreferent og scenograf, mens han forsøgte sig som skuespiller.

En dag besvarede han en annonce, der averterede efter skuespillere til et afgangsprojekt fra filmskolen. Instruktøren var den senere så velkendte Martin Scorsese. Scorsese blev så begejstret for Keitel, at han fik hovedrollen i instruktørens næste film, "Gaden uden Nåde" fra 1973. Den blev også kollegaen Robert De Niros gennembrud. Keitel stod på tærsklen til at blive en af sin tids store stjerner, og senere fulgte en rolle i "Taxi Driver" (1976), igen sammen med Robert De Niro.

Karrieren led dog et alvorligt knæk, da han blev fyret af Francis Ford Coppola efter blot en uges arbejde med hovedrollen som kaptajn Willard i instruktørens senere så berømmede storfilm om Vietnam-krigen, "Dommedag Nu" fra 1979. Rollen blev overtaget af Martin Sheen. Efter nederlaget måtte Keitel op gennem 1980'erne tage de roller, han kunne få, og den erklærede metodeskuespiller blev fanget i lidt stereotype roller som bølle og gangster, såvel i film som på teatret.

- Nogle gange er der fremragende rollemateriale, andre gange er der ikke meget at vælge mellem, har Keitel sagt til avisen The Independent.