Har du spillet? Lottomillion er endt i Sønderjylland

Det var ikke den helt store gevinst, men dog alligevel værd at tage med.

En million kroner kan man da i hvert fald nå et stykke vej for. Og det er, hvad der er på vej ind på kontoen hos en lottospiller i Tønder Kommune. Han eller hun har nemlig gennem sit Plusabonnement - sådan et der bliver fornyet automatisk hver uge - vundet pengene som den såkaldte "Millionærgarantien", hvor man bliver millionær, selvom man har nul rigtige på kuponen.

Der er to vindere af Millionærgarantien hver uge - den anden havnede i denne uge hos en spiller, der har købt sin kupon hos Rema 1000 på Romalt Boulevard 22 i Randers SØ

Der var ingen vindere af lørdagens ordinære Lotto-pulje. Derfor stiger næste lørdags pulje til hele 10 millioner kroner. Til gengæld blev en Joker-præmie på hele 8.800.007 kr. indfanget i Birkerød Kommune af en heldig spiller på Plus-abonnement.

Vindertal i denne uge var 5, 15, 18, 20, 21, 27, 30 og tillægstallet var 28.

Jokertallene, der sendte de mange millioner til Birkerød Kommune var 6, 1, 3, 1, 4, 8, 9.

Danske Spil har endnu ikke talt med nogle af vinderne, oplyser de i en pressemeddelelse.