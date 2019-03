Har du set lyset? Se fotografernes bedste billeder fra uge 11.

Foto: Jacob Schultz

Kampen om stemmerne. Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige debatterede torsdag den 7. marts til et JV Direkte-arrangement for abonnenter på Folkehjemmet i Aabenraa. En lang række medier havde inviteret sig selv, til hvad mange fremmødte opfattede som det første valgmøde mellem de to partier om indvandrerpolitiken i Danmark. Foto: Jacob Schultz