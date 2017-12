Har du en milliongevinst liggende på en Lotto-kupon

Held: Hvis du bruger juleferien på at vaske og rydde op, så skal du lige være opmærksom på, om du har en Lotto-kupon liggende et sted i skuffen eller i bukselommen. For du kan faktisk have værdien af en million kroner liggende i gemmerne uden at vide det, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

De efterlyser seks vindere på Millionærgarantien, som er en ekstra millionchance på hver spillet række. Du behøver altså ikke have ramt de syv vindertal for at få en pæn gevinst. Du skal bare have købt en kupon.

Vinderkuponerne er købt hos følgende af vores forhandlere og kan selvfølgelig være en fem-ugers kupon, som endnu ikke er blevet kørt igennem systemet hos forhandleren. Men alligevel må det da være rart at vide, om man skal skyde nytåret ind med en milliongevinst.



Uge 38. Kvickly i Holstebro, Brogaardsvej 6.

Uge 42. SuperBrugsen Ølgod, Torvet 20.

Uge 48. LetKøb, Bredningen 101, Manna

Uge 49. Kup, Bymidten 4, Terndrup

Uge 50. Kvickly, Østergade 4, Sønderborg

Uge 50. Taars Døgnbutik, Bredgade 73, Taars.