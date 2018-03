Hanne og Bjarne skiftede parcelhus ud med ghetto: Vi har ikke fortrudt det

Ægteparret Hanne og Bjarne Bondebjerg boede i mange år i et parcelhuskvarter i den lille by Andst ved Vejen. Da haven og huset blev for stor en mundfuld for parret, flyttede de til ghettoområdet i Skovparken i det centrale Kolding. En beslutning, som de i dag er glade for, og som samtidig gør dem til en del af mindretallet blandt beboerne i ghettoen.