Det sker, når den skandinaviske organisation Society of News Design (SNDS) kårer årets avissider blandt alle nordiske aviser den 4. juni i København. Det er Jysk Fynske Mediers Rune Moesgaard, der vinder for sit layout af JydskeVestkystens 18-sider lange særtillæg fra august 2018 om gymnasiepigen Astrid Siemens Lorenzen fra Sønderborg, der er født med cerebral pareseder. En sygdom, der tidligere blev kaldt spastisk lammelse.

Har vundet flere priser

Historien om Astrid blev til, efter at JydskeVestkystens journalist Frida Kok Vestergaard og fotograf Timo Battefeld i flere måneder fulgte den nu 19-årige Astrid Siemens Lorenzen. Hun sidder i kørestol og kommunikerer gennem en computer, men hun elsker livet og har store ambitioner. Trods sine fysiske udfordringer kan Astrid Siemens Lorenzen prale af et gennemsnit på 11,7, og hun drømmer om at blive fysiker.

Med sit gå-på-mod og sin livsglæde vandt Astrid alle syd- og sønderjyders hjerter, da hun i august 2018 inviterede JydskeVestkystens læsere ind i sit liv. Det har ført til flere priser.

I februar var JydskeVestkystens medarbejdere samlet til prisuddeling i mediehuset i Aabenraa, hvor 2018's bedste journalistik på avisen blev kåret. Her vandt særtillægget om Astrid Siemens Lorenzen Wegner-prisen for årets avisdesign, og fotograf Timo Battefeld vandt Jacob A. Riis-prisen for sin fotoserie.

Selv vandt Astrid Siemens Lorenzen i marts halvdelen af Helene Elsass Prisen 2019 på 150.000 kroner for at have øget kendskabet til det at leve med cerebral parese, og det skete altså blandt andet på grund af særtillægget om hende i JydskeVestkysten.