Erik Remi Bergen har kørt millioner og atter millioner af kilometer på Europas motorveje, og han er manden, der har knyttet lastbilchauffører sammen til et fællesskab. Under navnet Mr. President er han kendt for sit overdådige overskæg, for sin amerikanske attitude, og for at have vundet adskillige priser for de lastbiler, han har pimpet op med bling bling og blær. Tilværelsen har kostet på familiefronten, men Erik Remi Bergen ville ikke have været én eneste time foruden.