Med sin trompet og sin sans for sprogets finurligheder har Valdemar Rasmussen gjort jazzen til en del af Sønderjylland og Sønderjylland til en del af jazzen. Og med prisen som Årets Æresrummelpotte i 2012 har han papir på, at han har gjort landsdelen til et sjovere sted at bo. Nu har han skrevet en bog om sit liv.