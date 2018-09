Hamborg bliver trafikhelvede i weekenden

Bilister risikerer at blive en del af et trafikalt helvede, hvis turen i weekenden går til eller gennem Hamborg. Både på motorvej A7 fra den danske grænse og på A1 mellem øst og vest er der nemlig forhindringer.

Værst bliver det på A7. Her bliver motorvejen totalt spærret i sydgående retning mellem afkørslerne Quickborn og Hamburg-Schnelsen-Nord fra klokken 21 lørdag aften og frem til den efterfølgende søndag morgen klokken ni. I stedet bliver trafikken ledt gennem byområderne langs motorvejen. Spærringen er nødvendig, fordi der skal opstilles et stillads under en bro ved Quickborn.

Også på A1 mellem Bremen og Lübeck er der udfordringer. Her skal broen over Elben ved Hamborg gennemgå en teknisk undersøgelse i weekenden, ligesom der er vejarbejder i området. På broen bliver to af seks spor afspærret. I vestgående retning er der efterfølgende kun et spor frit mellem Billstedt und Moorfleet fra fredag aften til mandag morgen klokken fem.

Erfaringsmæssigt udløser situationen voldsomme problemer på A1. Således nåede bilkøerne op på 18 kilometer, da en lignende spærring blev gennemført sidste weekend.