Hackere stjæler tusindvis af kroner fra Fifa-spillere

Frederik Fredberg lever af at spille Fifa og har været udsat for hackerangreb to gange. Arkivfoto: Bo Maimburg

Playstationspillet Fifa er blevet et attraktivt mål for cyberkriminelle på jagt efter hurtige penge. Fifa-profilerne kan nemlig være meget værd, og derfor bliver mange ramt af hackerangreb. Det kan koste Fifa-glade unge tusindvis af kroner.

Hacking: Hvert år bliver der solgt millioner og atter millioner eksemplarer af playstationspillet Fifa, og mange unge - især drenge - bruger timevis foran skærmen, når de med en controller i hænderne spiller virtuelle fodboldkampe mod kammeraterne. Men det koster dyrt både i tid og penge at bygge et godt fodboldhold op, og på den måde er et godt hold et værdifuldt hold. Af samme grund er Fifa-profilerne blevet et attraktivt mål for kriminelle med hang til hurtige penge. JydskeVestkysten har foretaget en undersøgelse på Facebookgruppen FIFA Danmark, som er en gruppe for spillere, der spiller Fifa på konkurrenceplan, og som har 2675 medlemmer. Ud af 184 besvarelser svarer 44 Fifa-spillere, at deres Fifa-profil på et tidspunkt er blevet hacket. Tallene fra undersøgelsen indikerer, at mere end hver femte Fifa-spiller har mistet sin profil til kriminelle bagmænd. - Det er et stort problem i Fifa-verdenen, og noget der bliver snakket meget om, siger 21-årige Frederik Fredberg fra Ribe, der er forsvarende danmarksmester, og som netop har vundet VM for klubhold i Fifa.

Fifa i Danmark I Danmark spiller omkring fem personer playstationspillet Fifa på et professionelt plan.

Fodboldklubberne AGF, Lyngby og Brøndby ejer professionelle Fifa-hold. Brøndby er den største klub inden for Fifa i Danmark.

To danskere har prøvet at vinde det individuelle VM - sidste gang var for to år siden.

Frederik Fredberg er forsvarende danmarksmester og har netop vundet VM for klubhold sammen med sin makker i Brøndby.

Siden debuten med "Fifa International Soccer" i 1993 har Fifa-serien solgt mere end 130 millioner eksemplarer på verdensplan.

Taber mange penge Frederik Fredberg, der er professionel Fifa-spiller for klubben Brøndby IF eSport, har selv prøvet at blive hacket to gange - senest i februar i år. Det har store konsekvenser, når man som han lever af spillet. Mister man sin profil til en hacker, er det nemlig umuligt at deltage i kvalifikationer til verdens største turneringer, og på den måde gik Frederik Fredberg sidste år glip af en vigtig kvalifikation. - Jeg får min grundløn af Brøndby uanset hvad, men jeg kan ikke konkurrere, spille turneringer og vinde pengepræmier. Jeg kan ikke forøge min værdi som spiller, siger han. Når en Fifa-spiller skal bygge sit hold op, kan det ske på to måder: Man kan spille en lang række kampe og derved tjene virtuelle penge også kaldet "coins", som man kan købe bedre fodboldspillere for. Men det tager ifølge Frederik Fredberg alt for lang tid. Hvis man vil være med, hvor det virkelig er sjovt, kræver det derfor, at man også investerer rigtige penge i spillet. Man kan således købe coins for rigtige penge, så man hurtigere får råd til et godt hold.

Brugte 20.000 kr. - I sidste måned brugte jeg cirka 20.000 kroner på Fifa, men dem tjener jeg jo hjem igen. Jeg kender virkelig mange ikke-professionelle, der bruger mindst ligeså mange penge som mig, og for dem er pengene jo tabt, hvis det ikke lykkes at få profilen tilbage efter et hackerangreb, siger han og fortæller, at konkurrencespillere er i størst risiko for at blive udsat for hackerangreb, fordi de ejer de mest værdifulde profiler. Når det lykkes en hacker at stjæle en Fifa-profil, er fidusen, at hackeren sælger alle profilens virtuelle fodboldspillere for coins og derefter sælger disse coins for rigtige penge til folk, der ikke selv har tid eller råd til at få et godt hold. Når man logger på sin profil fra en playstation, man ikke har brugt før, er det en almindelig sikkerhedsprocedure, at man får tilsendt en aktiveringskode. Derfor vidste Frederik Fredberg med det samme, at noget var galt, da han en morgen i februar vågnede i barndomshjemmet i Ribe til en sms med en kode, der var sendt fra Holland.