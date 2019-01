Hård vind på vej: DMI advarer om forhøjet vandstand

Varsel: Den 2. januar omkring klokken 8 kan hård østenvind medføre, at vandet vil stige i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Kolding kommuner. Det varsler DMI på deres hjemmeside.

Det forventes, at vandet vil stige til mellem 1,2 og 1,6 over normal vandstand.

DMI gør opmærksom på, at hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger. DMI råder derfor til, at man undgår at rejse og opholde sig i de berørte kystområder. Varslet er gældende frem til den 2. januar klokken 21.