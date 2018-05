Hård kritik af vildsvinehegn: Her er de fire største bekymringer

I forbindelse lovforslaget, der skal give hjemmel til at opsætte et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse, har forskellige aktører herunder grænsekommuner, biologer, jægere, interesseorganisationer og forskere haft mulighed for at blive hørt i sagen. I alt har 18 aktører indsendt høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet, og heraf udtrykker 15 dyb bekymring ved udsigten til et vildsvinehegn. Her er de største bekymringer.