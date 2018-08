Et par fra Ansager, der tidligere er blevet dømt for ulovlig udlejning af sommerhuse, har udleje et sommerhus, der ikke lever op til, hvad de lover. Det fortæller to familier, der har lejet sommerhuset.

Anklager: Et par fra Ansager, der tidligere er dømt for ulovlig udlejning af sommerhuse, anklages nu for at have udlejet et sommerhus under falske forudsætninger. Denne gang beskyldes de for at have udlejet et sommerhus i Blåvand, som ikke levede op til det, de lovede.

Sommerhuset blev af deres svigersøn slået op i Facebook-grupper for udlejning af sommerhuse med billeder fra EDC, hvor sommerhuset er sat til salg.

Sommerhuset stod til at skulle udlejes i uge 28, 29 og 30, og billederne viser et rent og lyst sommerhus med svømmepøl og spa. De to familier, der lejede sommerhuset i uge 29 og 30, påstår at have fået et markant anderledes sommerhus, end de var blevet lovet.

- Vi lejer ofte sommerhuse, og vi har aldrig oplevet noget lignende, siger Michael Hansen, der sammen med Jeannie Gustafsson og parrets tre børn lejede sommerhuset i uge 29.

Blandt de mange anklager fra familien lyder det, at der spabadet og opvaskemaskinen ikke fungerede, at svømmepølen først kunne benyttes efter en professionel rengøring, og at hele huset var beskidt og fyldt med hundehår.

Den anden familie vil ikke stå frem med navn, men de har sendt billeder af sommerhuset til JydskeVestkysten, som viser forholdene i huset. Avisen kan ikke vise billederne, da de er taget på privat grund.

Parret fra Ansager, der udlejer sommerhusene, afviser alle anklagerne, men ønsker ikke at udtale sig til avisen.