HK Handel Sydjylland genvalgte formanden

HK Handel Sydjylland holdt forleden generalforsamling, og der var ifølge en pressemeddelelse store klapsalver, da formanden Hanne K. Mathiasen blev genvalgt.

Der var ingen modkandidater, og ud over at være formand i det sydjyske, er Hanne K. Mathiasen også næstformand i HK Handel på landsplan.

- Jeg er stolt og glad for den tillid, medlemmerne har vist mig, og jeg glæder mig til at tage en ny tørn for dem, siger Hanne K. Mathiasen i pressemeddelelsen.

I sin beretning kom hun blandt andet ind på, hvor vigtigt det er at forberede sig på fremtidens arbejdsmarked, der i disse år ændrer sig voldsomt i forbindelse med, at nye teknologier holder sit indtog.

- Nye teknologier giver nye og ændrede arbejdspladser. Nogle arbejdspladser forsvinder helt og andre flytter andre steder hen. Er vi heldige, bliver de inden for landets grænser. Men uanset hvad, så vil der de kommende år ske mange forandringer. Det gør det vigtigere end nogensinde for vores medlemmer, at de hele tiden efter- og videreuddanner sig, så de lærer nye kompetencer og dermed vedbliver at være attraktive på et arbejdsmarked i konstant forandring, sagde hun.

Ud over Hanne K. Mathiasen består HK Handel Sydjyllands bestyrelse af Pia Klint Mortensen, Lone Marianne Hansen, Vibeke Kjær Jespersen og Jimmy Harbo. Suppleanter er Pernille Bergmann Jepsen, Jørgen Madsen og Camilla Damgaard.