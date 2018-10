H. P. Geil tilfreds med million-kompensation: Men det løser ikke udlignings-problemet

21 Syddanske kommuner står til at modtage en pose penge fra staten som kompensation for nye regnemetoder i udligningssystemet. Glædeligt, men blot et plaster på såret, mener borgmester i Haderslev og formand for KL's kommunekontaktråd i Syddanmark, H.P. Geil (V).

Kompensation: 21 syddanske kommuner kan se frem til at fordele 325 millioner kroner imellem sig.

Det sker, fordi kommunernes udgifter til ældre og handicappede fra 2019 vil blive beregnet mere præcist i det såkaldte udligningssystem, hvilket betyder, at nogle kommuner fremover vil modtage færre penge i kommunal udligning. Det vil regeringen kompensere.

Kompensationen glæder Haderslevs borgmester, H.P. Geil (V), der er en del af formandskabet i Kommunernes Landsforenings kommunekontaktråd (KKR) i Syddanmark. Han understreger dog, at han blot ser kompensationen som et plaster på såret, og at opdateringen af den konkrete regnemetode blot er et udtryk for en midlertidig løsning på et grundlæggende problem i udligningssystemet.

- Det haster med at få lavet en aftale om et nyt system. Kompensationen dækker over en grundlæggende ubalance, som man er nødt til at tage højde for på et tidspunkt, udtaler han i en pressemeddelelse.