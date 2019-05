Gymnasie tager kampen op mod eksamensangst og mistrivsel

Flere elever døjer med eksamensangst, og på flere gymnasier i Syd- og Sønderjylland tilbyder de derfor kurser mod eksamensangst og samtaler med studievejlederen. På Vejen Gymnasium og HF har de ansat en studiecoach for at sætte et ekstra fokus på elevernes trivsel.

Eksamensangst er en angst, der opstår, når man skal bedømmes til en eksamen eller fremlæggelse. Det kan skyldes tidligere dårlige oplevelser til en eksamen eller en frygt for, at der kan ske noget ubehageligt.

- Studievejlederne brugte en større og større del af deres tid på at tale med eleverne om ting, der ikke omhandlede selve studiet. Så vi besluttede os for at ansatte en, der udelukkende tog sig af de ting, siger rektor på Vejen Gymnasium og HF, Lars Amdisen Bossen.

I lang tid var det også en opgave for studievejlederne på gymnasiet, og det var også en af dem, der stod for at holde kursus i eksamensangst, men det har gymnasiet ændret på.

Derfor tilbyder flere gymnasier i Syd- og Sønderjylland enten eksamensangstkurser eller samtaler hos studievejlederen for at imødekomme eleverne behov. På Vejen Gymnasium og HF har de taget skridtet videre og ansat en studiecoach, der arbejder med elevernes trivsel.

Trivsel: Eksamensperioden er så småt gået i gang. For mange elever betyder det dage med oplæsning, en nærstuderen af pensum og fremlæggelser foran familien for at teste materialet. Men for nogle kan det også betyde angstanfald og en tro på, at det aldrig nogensinde skal gå til eksamen.

Vigtigt at være åben

Studiecoach Lena Sørensens job er at hjælpe udfordrede elever med at gennemføre uddannelse. Lige nu er omkring 80 procent af hendes arbejde med eleverne relateret til deres trivsel. Det kan være udfordringer på hjemmefronten, mistrivsel og stress, men for tiden arbejder hun især meget med eksamensangst.

En stor del af det, hun laver nu, er derfor at lægge små planer med eleverne, så de kan tage eksamensperioden i små bidder. Hun har også holdt et eksamensangstkursus fordelt på to eftermiddage sammen med Dorte Bro Christensen fra Brodal-klinikken, der er et center for sundhed, energi og livsglæde. På kurset blev eleverne opfordret til at tale åbent om angsten.

- Noget af det vigtigste er at være åben om det. Angst har det bedst, når man holder det skjult inde i sig selv. Hvis eleverne siger det højt over for dem selv og deres lærer, skal de ikke bruge kræfter på at sidde og holde det skjult til en eksamen, siger hun.

Til møderne bliver der ikke gjort lige så meget ud af at beskrive de negative følelser, som eleverne går rundt med. I stedet beskriver Lena Sørensen den gode følelse af ro, og hvordan det føles.

De giver også eleverne nogle simple arbejdsredskaber, som er nemmere at holde fast i. Det er blandt andet vejrtrækningsøvelser og afspændingsøvelser, som eleverne kan bruge til eksamen. Begynder det at gå galt, kan de først og fremmest få styr på vejrtrækningen.

Ifølge Lena Sørensen ville det dog kunne gavne en større elevgruppe, hvis hun fik fat i dem tidligere på året.

- Jeg kunne godt tænke mig at få fingrene i eleverne noget før eksamensperioden, så de kan lære, hvordan de kan give sig selv ro i de situationer. Jeg tror, at det ville ruste dem bedre og på sigt være med til at forebygge en ting som eksamensangst, siger hun.