Gyldent sommervejr: Sommerhusejere tjener kassen i år

Store prisstigninger på kvadratmeterpriserne har betydet, at sommerhusejere har tjent penge på ferieboligerne i 2018. Især i Region Syddanmark har prisstigningen været stor.

- Efter mange år med en svulmende sommerhuspukkel er det glædeligt, at der omsider er kommet medvind på sommerhusmarkedet, ikke bare med flere salg og interesserede købere men også med stigende priser, siger Thomas Hovgaard, kommunikationschef i Nybolig i en pressemeddelelse.

En sommerhusejer, som ejer et sommerhus på de gennemsnitlige 60 kvadratmeter, har i det første halve år af 2018 tjent knap 50.000 kroner. Det viser beregninger, som Nybolig har foretaget af tal fra Boligsiden.dk.

Ferieboliger: Det har været sjovt at være sommerhusejer i Danmark i 2018. Vejret har været strålende, og nu viser det sig også, at priserne på de danske ferieboliger er steget i løbet af året.

- Både øget realkreditbelåning, ny planlov og øget bundfradrag ved udlejning har helt sikkert virket som en saltvandsindsprøjtning på sommerhusmarkedet, hvor man i øvrigt oplever historisk høj efterspørgsel fra lejere, der ønsker at holde ferie i danske sommerhuse, siger han.

Stor stigning i Syddanmark

Især i Region Syddanmark er kvadratmeterprisen steget markant - hele 12,2 procent er prisen steget.

Regionen havde i forvejen den dyreste kvadratmeterpris i Danmark på 16.071 kroner, og efter stigningen i 2018 ligger den nu på 18.027 kroner.

Det næstdyreste område at købe sommerhuse i er Region Midtjylland, hvor kvadratmeterprisen er 15.107 kroner.

Gennemsnittet for hele landet lyder på 15.979 kroner, og Region Syddanmark ligger altså derfor et stykke over landsgennemsnittet.