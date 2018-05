Grønne ønsker letbane til Sønderjylland

De Grønnes landdagsgruppe i Slesvig-Holsten foreslår et regionalt letbanesystem, hvor nedlagte strækninger som Flensborg-Niebüll og Tønder-Tinglev genaktiveres. Også Sønderborg bør via Padborg have forbindelse til nettet, som vil koste mellem 390 og 700 millioner euro.

Op mod 60 procent skal finansieres af tilskud fra Forbundsrepublikken.

- Vi forventer også støtte fra EU. Europa-Parlamentet har for nylig besluttet at fremme både bæredygtighed og grænseoverskridende samarbejde. Det passer perfekt ind i vores koncept, siger Rasmus Andresen, der er stedfortrædende gruppeformand for De Grønne i landdagen.

Borgerlisten Wir in Flensburg og det danske SSW har tidligere fremlagt lignende projekter.