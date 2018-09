Grindsted-forureningen: Regionen sætter millioner af til bekymrede borgere

- Jeg vil ikke have, at vi står i den situation, at vi finder ud af, at der skal undersøges mere på baggrund af registerundersøgelse, og vi så først kan finde penge til det i 2020, siger han.

- Det er for at sende et signal om, at vi skam mener det alvorligt og tager borgenes bekymringer alvorligt, siger formand for regionens miljøudvalg Jørn Lehmann Petersen (S).

Alle regionens partier på nær Enhedslisten står bag budgetforliget, hvor der også er blevet sat penge af til at følge op på den allerede igangsatte registerundersøgelse, der gennem data og analyser skal undersøge, om borgerne i Grindsted er mere ramt af forskellige sygdomme som eksempelvis kræft og ALS end borgere i resten af landet. Forligsparterne har afsat tre millioner kroner til at følge op på registerundersøgelsen, hvis det viser sig, at der er behov for en dyberegående og mere målrettet sundhedsundersøgelse.

Håber på oprensning i 2019

Det er ikke kun den bagudrettede undersøgelse af konsekvenserne af forureningen, der har fået en økonomisk indsprøjtning i budgetforliget. Der er også blevet afsat ti millioner kroner over tre år, som skal undersøge mulighederne for at undgå at forværre forureningen. Pengene skal blandt andet gå til at undersøge, hvor det vil være bedst at placere et oprensningsanlæg, samt forhåbentligt at kunne lancere et pilotprojekt, hvor der etableres et anlæg, der skal rense grundvandet, før det rammer den forurenede Grindsted Å.

- Jeg håber, vi så hurtigt som muligt får målingerne fastlagt, så vi ved, hvor det er bedst muligt at placere et anlæg, siger Jørn Lehmann Petersen, der ikke tør sige præcis, hvornår man kan påbegynde pilotprojektet.

- Jeg kan ikke love, at det bliver i 2019, men jeg kan love, at det er tæt på, siger Jørn Lehmann Petersen, der dog endnu ikke kan garantere, at der er penge nok til at igangsætte et pilotprojekt med oprensning af grundvand, inden det rammer Grindsted Å. Projektet er nemlig også afhængig af ekstern finansiering.