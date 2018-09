Grindsted-forureningen: Fraflyttere skal også med i stor undersøgelse

- Det er en kæmpe datamængde, og vi skal lave analyser af, hvad det eksempelvis betyder for den enkelte sygdom, at man er flyttet derfra som barn. Så der er mange ting, forskerne skal kigge på, analysere og databearbejde for at være sikre på, at de resultater, der engang lægges frem, er så valide som muligt, siger Kurt Espersen, der er den del af den styregruppe bag undersøgelsen som mødtes tirsdag aften

Grindsted: Det er ikke kun nuværende Grindsted-borgere, som vil blive omfattet af den store registerundersøgelse, der skal undersøge de sundhedsmæssige konsekvenser i forbindelse med den omfattende forurening i byen. Også fraflyttere vil blive en del af undersøgelsen, der vil gå op til 50 år tilbage i tiden for at undersøge sundhedsfaren til bunds. Det fortæller koncernchef i Region Syddanmark Kurt Espersen.

Over 10 sygdomme

Han peger på, at det især er nødvendigt, at undersøgelsen omfatter dem, der boede i Grindsted i 60'erne og 70'erne, hvor man formoder, at forureningen var på sit højeste. Registerundersøgelsen vil blandt andet inddrage data fra Danmarks Statistik, Cancerregisteret og Sundhedsstyrelsen og vil også inddrage socioøkonomiske forhold for bedst muligt at give svar på, om Grindsted-borgerne er mere syge end borgerne i resten af landet. Undersøgelsen skal foretages af en gruppe forskere, som ifølge Kurt Espersen vurderer, at man i nogle af databaserne vil kunne gå 40 til 50 år tilbage og undersøge de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen.

Forskerne bag undersøgelsen er lige nu ved at undersøge, hvilke databaser, der kan opnås adgang til, og er ved at finpudse en liste over, hvilke sygdomme der skal være en del af undersøgelsen. Kurt Espersen fortæller, at man på nuværende tidspunkt har en liste med 10-15 sygdomme, som skal være en del af undersøgelsen. Det gælder blandt andet neurologiske sygdomme som ALS, cancersygdomme, mens borgerne også har bedt om, at undersøgelsen vil omfatte depression, ADHD og angst. Registerundersøgelsen forventes færdig i juni 2019. Resultaterne vil ikke sige noget om enkeltindivider, men om befolkningen i Grindsted som helhed og vil koste knap én million kroner.