Grindsted-borgere må vente længere på svar på sundhedsundersøgelse: Region kan ikke overholde frist

Grindsted-forureningen: Borgere i Grindsted må vente længere end forventet på at få svar på, om byens borgere har flere sygdomme end borgere i andre byer.

Region Syddanmark har nemlig set sig nødsaget til at udskyde færdiggørelsen af den længe ventede sundhedsundersøgelse, som skal give de første indikationer på, om forureningen fra Grindsted-værket har haft betydning for lokalbefolkningens helbred. Undersøgelsen skulle have været færdig før sommerferien, men regionen forventer nu først at færdiggøre undersøgelsen ved årsskiftet, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at det har taget længere tid end ventet for Statens Institut for Folkesundhed at få adgang til datamateriale.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at borgerne må vente nogle ekstra måneder på at få svar på, om der er en overhyppighed af visse sygdomme i byen. Men vi er også ude i et forskningsprojekt, der ikke har været set tidligere, og så kan der opstå uforudsete udfordringer, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark og formand for styregruppen for sundhedsregisterundersøgelsen, i pressemeddelelsen.

Og uden nødvendige data er det umuligt at færdiggøre undersøgelsen, lyder det.

- Det vigtige er, at vi nu får adgang til alle de sundhedsdata, vi har brug for. Det betyder, at vi kan give et fyldestgørende svar på, om der er grund til de bekymringer, som en del borgere har givet udtryk for, siger Kurt Espersen.