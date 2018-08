Gravsten skal sikres efter dødsulykke: Nogle syd- og sønderjyder skal betale dyrt mens andre slipper

Over hele landet bliver borgere pålagt at sikre deres afdøde pårørendes gravsten mod at vælte - en udgift på flere tusind kroner. I Syd- og Sønderjylland er det dog meget forskelligt fra sogn til sogn, om borgerne kan forvente at modtage et brev fra menighedsrådet med krav om sikring.

Sikring: Mange borgere, der har pårørende begravet på kirkegårde i Sankt Maria Sogn i Sønderborg eller Aabenraa Sogn, vil om kort tid modtage et brev med krav om, at de skal sikre gravstenen mod at vælte. Måske vil brevet også indeholde et tilbud fra kirkegården eller en stenhugger, hvori det fremgår, at prisen for arbejdet ligger på mellem 2000-4000 kroner.

Borgere, der har pårørende begravet i Haderslev Domsogn eller på Esbjerg Kirkegårde, slipper med stor sandsynlighed for at punge ud.

Mange af landets menighedsråd er lige nu i gang med at risikovurdere og sikre gravsten. Det sker efter en ulykke for to år siden, hvor en toårig dreng blev dræbt, da en gravsten væltede ned over ham på Vestre Kirkegård i København.

Det fik daværende Kirkeminister Bertel Haarder til at opfordre landets menighedsråd til at være ekstra opmærksomme på, om monumenter og gravsten er i fare for at kunne vælte.