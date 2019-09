Gratis tilmelding nu: ITD og JV arrangerer transportpolitisk topmøde i Padborg

Mandag den 7. oktober får alle læsere og andre mulighed for at deltage i et transportpolitisk topmøde hos ITD i Padborg. Blandt andre transportminister Benny Engelbrecht (S) og tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) skal drøfte nogle af de vigtigste transportemner i Syd- og Sønderjylland. Der er åben for tilmelding nu.

TRANSPORT: Der er masser af vigtige trafik- og transportemner på bordet, når JydskeVestkysten og ITD mandag den 7. oktober arrangerer et topmøde i Padborg.

Hvor langt er politikerne med Als-Fyn Broen - og er det overhovedet realistisk, at den nogensinde bliver til virkelighed? Den nye transportminister vil lave en ny totalplan for trafikken i Danmark - hvad kommer det til at betyder for finansieringen af den nye midtjyske motorvej, der skal forbindes til Haderslev-området? De udenlandske chauffører er ved at overtage meget af transporten internt i Danmark - hvad betyder det for arbejdsforholdene i den danske lastbilbranche? Og hvad med regeringens ambitiøse grønne mål - hvad kommer de mange nye grønne krav til at betyde for transportbranchen?

Der er således dømt masser af konflikt, debat og politiske udmeldinger, når du som læser gratis får muligheden for at overvære og deltage i det syd- og sønderjyske transportpolitiske topmøde med deltagelse af transportminister Benny Engelbrecht (S), tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V), ITD's næstformand Niels Juel Nielsen og samt medlem af Als-Fyn-komitéen, Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V).